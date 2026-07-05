Schianto mortale a Milano | Solofra piange la 23enne Giorgia

Da anteprima24.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio a Milano, in viale Papiniano vicino a piazza Sant’Agostino. La vittima era residente a Solofra e la comunità locale esprime dolore per la perdita. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Solofra piange Giorgia Del Vecchio, la 23enne che ha perso la vita nella notte tra il 2 e il 3 luglio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Milano, in viale Papiniano, nei pressi di piazza Sant’Agostino. Giorgia era la secondogenita della famiglia del Vecchio originaria proprio della cittadina della concia, sorella di Giulia ed Edoardo. Lo schianto mortale si è verificato poco prima delle 3. La ragazza stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda JK03 quando si è scontrata con un SUV Land Rover guidato da un uomo di 71 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e la giovane è stata sbalzata dalla sella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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