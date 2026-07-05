Schianto mortale a Milano | Solofra piange la 23enne Giorgia

Notizia in breve

Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio a Milano, in viale Papiniano vicino a piazza Sant’Agostino. La vittima era residente a Solofra e la comunità locale esprime dolore per la perdita. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.