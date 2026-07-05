Schianto mortale a Milano | Solofra piange la 23enne Giorgia
Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio a Milano, in viale Papiniano vicino a piazza Sant’Agostino. La vittima era residente a Solofra e la comunità locale esprime dolore per la perdita. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.
Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Solofra piange Giorgia Del Vecchio, la 23enne che ha perso la vita nella notte tra il 2 e il 3 luglio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Milano, in viale Papiniano, nei pressi di piazza Sant’Agostino. Giorgia era la secondogenita della famiglia del Vecchio originaria proprio della cittadina della concia, sorella di Giulia ed Edoardo. Lo schianto mortale si è verificato poco prima delle 3. La ragazza stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda JK03 quando si è scontrata con un SUV Land Rover guidato da un uomo di 71 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e la giovane è stata sbalzata dalla sella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
MORTO NELLO SCHIANTO IN PORSCHE A MILANO: AVEVA SOLO 2 PUNTI SULLA PATENTE E ALTRI INCIDENTI
Notizie e thread social correlati
Milano, Giorgia Del Vacchio muore a 23 anni dopo il turno di lavoro: lo scooter travolto da un Suv, dolore da Solofra a MilanoUna giovane donna di 23 anni è deceduta dopo essere stata investita da un SUV mentre tornava a casa in scooter, a Milano.
Milano, fuga in suv e schianto mortale: Francesco Imprezzabile inseguiva il pirata della strada a 180 all’oraUn agente della Polizia Locale di Milano è deceduto lunedì sera durante un inseguimento a sirene spiegate.
Temi più discussi: Incidente a Milano, morta la 23enne Giorgia Del Vacchio: scooter contro un’auto in viale Papiniano; Incidente a Milano nella notte, morta una ragazza di 23 anni in scooter, Giorgia Del Vacchio: mancata precedenza, schianto con un fuoristrada; Incidenti, auto si ribalta in A14: morta donna, grave figlio neonato; Auto si ribalta in autostrada e paralizza il traffico.
Milano, fuga in suv e schianto mortale: Francesco Imprezzabile inseguiva il pirata della strada a 180 all’ora https://gazzettadelsud.it/?p=2228528 facebook
#Milano Incidente mortale sul #lavoro. Un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, è morto a Binasco dopo essere rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica. x.com
Incidente a Milano nella notte, morta una ragazza di 23 anni in scooter, Giorgia Del Vacchio: mancata precedenza, schianto con un fuoristradaÈ accaduto intorno alle 2.30 in viale Papiniano, all'altezza di piazza Sant'Agostino. A quell'ora il semaforo era lampeggiante. La ragazza, trasportata d’urgenza al Policlinico, vi è giunta già morta ... milano.corriere.it
Giorgia Del Vacchio muore a 23 anni: l'incidente in scooter in viale PapinianoL'incidente nella notte. La giovane viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un Land Rover con al volante un 71enne negativo all'alcoltest ... milanotoday.it