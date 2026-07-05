I saldi estivi sono iniziati, con sconti mirati a stimolare il commercio e recuperare le vendite. Si prevede un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro, con particolare attenzione all’abbigliamento. La stagione rappresenta un’occasione per i negozi di aumentare le entrate dopo un periodo di difficoltà. Le promozioni sono state annunciate in modo da attrarre i clienti, anche attraverso campagne pubblicitarie e offerte speciali. La durata dei saldi è stabilita fino alla fine del mese.

Villois L’appuntamento annuale con i saldi estivi, soprattutto dell’abbigliamento, ha più che mai importanza, in questo anno gravato, nel primo semestre, dalla fiammata tutt’altro che estemporanea dei costi dell’energia, i quali potrebbero essere più vistosi del previsto per il mese di giugno a causa del caldo torrido e dell’uso a manetta dei condizionatori d’aria. Importante che siano saldi veritieri e, come sottolinea la Confcommercio, stimolino i consumatori ad utilizzare l’opportunità del calo del prezzo, sapendo scegliere con attenzione nella ricerca di acquisti di qualità. Un’opportunità che rappresenta anche un’occasione di recupero di vendite agli esercenti, visto che la prima parte dell’anno non ha fatto di certo faville, soprattutto per abbigliamento e accessori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Saldi al via, sconti per recuperare. Previsto un giro d’affari da 3 miliardi

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