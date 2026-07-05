Russia la Nato e gli Usa rispondono alla minaccia alla Polonia | la missione dell' aereo da ricognizione Poseidon sopra Kaliningrad
Un aereo statunitense Boeing P-8A Poseidon ha svolto una missione di sorveglianza sul Mar Baltico, passando vicino a Kaliningrad, l'exclave russa. L'operazione è stata condotta dalla base aerea navale di Keflavík, in Islanda, e si è conclusa con il rientro alla base. La Nato, la Russia e gli Stati Uniti hanno risposto alla presenza di questa ricognizione, che ha sollevato preoccupazioni riguardo alle attività militari nella regione.
Un Boeing P-8A Poseidon della Marina statunitense, operante dalla base aerea navale di Keflavík, in Islanda, ha effettuato una missione di sorveglianza sul Mar Baltico, sorvolando in prossimità dell'exclave russa di Kaliningrad prima di rientrare alla propria base. La pattuglia si è svolta in un contesto di crescenti tensioni nella regione, a seguito degli avvertimenti statunitensi alla Polonia circa il rischio di possibili provocazioni russe dirette al fianco orientale della Nato. La minaccia russa alla Polonia La Polonia «ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina» e il ministero... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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