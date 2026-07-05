Russia la Nato e gli Usa rispondono alla minaccia alla Polonia | la missione dell' aereo da ricognizione Poseidon sopra Kaliningrad

Notizia in breve

Un aereo statunitense Boeing P-8A Poseidon ha svolto una missione di sorveglianza sul Mar Baltico, passando vicino a Kaliningrad, l'exclave russa. L'operazione è stata condotta dalla base aerea navale di Keflavík, in Islanda, e si è conclusa con il rientro alla base. La Nato, la Russia e gli Stati Uniti hanno risposto alla presenza di questa ricognizione, che ha sollevato preoccupazioni riguardo alle attività militari nella regione.