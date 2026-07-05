Rugby Troppi errori e poca intensità | l’Italia si smarrisce a Tokyo

L’Italia ha perso contro il Giappone con un punteggio che evidenzia una prestazione insoddisfacente. Troppi errori e scarsa intensità hanno caratterizzato la partita, con la squadra che ha mostrato limiti già noti negli ultimi due anni. La formazione ha faticato a mantenere il ritmo e a mantenere il possesso del pallone, evidenziando difficoltà nel gestire le fasi cruciali del match. La sconfitta si traduce in un passo indietro rispetto alle aspettative recenti.

La sconfitta contro il Giappone vale molto più dello 0 in classifica. A Tokyo l’Italia ha dato soprattutto l’impressione di aver fatto un passo indietro sul piano della maturità, tornando a mostrare quei limiti che negli ultimi due anni sembravano progressivamente superati. Più ancora del punteggio, preoccupa l’atteggiamento di una squadra apparsa incapace di adattarsi all’intensità imposta dagli avversari, poco lucida nelle scelte e troppo incline a commettere errori banali. Per lunghi tratti gli azzurri sono sembrati quasi aspettarsi che il proprio maggiore tasso tecnico fosse sufficiente per avere la meglio, finendo invece travolti dall’aggressività e dalla disciplina del Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Non è una partita come le altre, c’era molto nervosismo mentre scendevo le scale per giocare su un campo così prestigioso. Tornare qui da campione è importantissimo per me. Ci sarà qualcosa da migliorare per la prossima partita, ho fatto troppi errori n x.com

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