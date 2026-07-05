L’Italia ha perso la semifinale di rugby a 7 ad Amburgo contro la Francia, con il punteggio di 33-14. Dopo un primo tempo terminato 14-14, la squadra azzurra non è riuscita a mantenere il pareggio nel secondo tempo. Nel pomeriggio si è disputata la finale per il terzo posto contro il Belgio. Questa è la prima tappa della Men’s 7s Championship Series 2026.

Gli Azzurri cedono nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 dopo un primo tempo chiuso sul 14-14. Nel pomeriggio la finale per il terzo posto contro il Belgio. Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso ad Amburgo, in Germania. Gli Azzurri sono stati battuti dalla Francia con il punteggio di 33-14, dopo una prima frazione chiusa in perfetto equilibrio sul 14-14. La squadra guidata dall’head coach Matteo Mazzantini era partita bene, sorprendendo i transalpini nel primo tempo. Nella ripresa, però, la Francia ha cambiato passo e ha costruito il successo con tre mete che hanno indirizzato definitivamente la semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Rugby a 7, Italia ko in semifinale ad Amburgo: la Francia vince 33-14

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ITALIA troppo IMPRECISA per battere la Francia - Reazione a caldo Francia - Italia 33 a 8

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