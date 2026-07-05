Nella notte, intorno alle 3, un'auto è finita in un canale a Canaro, in provincia di Rovigo, e si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il veicolo nel canale Poazzo, usando un’autogrù. Un giovane che si trovava a bordo è deceduto nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Incidente stradale in provincia di Rovigo, un giovane è morto dopo essere finito con la propria auto in un canale a Canaro. I vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti intorno alle 3 di notte per recuperare il mezzo ribaltato nel canale Poazzo: l'auto è stata recuperata con l'aiuto dell'autogrù. Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che ha effettuato un'accurata perlustrazione dell'intera area, escludendo la presenza di altre persone coinvolte. Erano presenti anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo si sono concluse dopo circa quattro ore. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Rovigo.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Rovigo, auto finisce in un canale a Canaro e si ribalta: muore un giovane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lo schianto, l'auto che si ribalta e le fiamme. Davide muore a 21 anni. Il cordoglio: "Eri giovane, bello e spensierato"Un incidente stradale si è verificato domenica mattina, causando la morte di un giovane di 21 anni.

Incidente in A14, auto si ribalta da sola in autostrada: muore giovane madre di 24 anni, grave il figlio di 6 mesiUn'auto si è ribaltata da sola sull'autostrada A14, causando la morte di una giovane madre di 24 anni e il grave stato del suo bambino di sei mesi.

Temi più discussi: Gavello (Rovigo), auto finisce nel Canalbianco: illeso il conducente; Gavello, auto finisce nel Canalbianco: conducente riesce a mettersi in salvo; TRAGEDIA | Finisce con l’auto nel canale a Canaro, muore il giovane conducente; Furgone carico di operai finisce nella scarpata: sette feriti, due sono gravissimi. Andavano al lavoro.

Auto finisce nel canale Poazzo a Canaro: morto il conducente. Intervento dei Vigili del Fuoco, sommozzatori, 118 e Carabinieri. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com

L'auto finisce in un canale, giovane muore in provincia di Rovigo reddit

Rovigo, auto finisce nel canale Poazzo: morto il giovane conducenteCANARO (ROVIGO) - Auto finisce nel canale nella notte: l'incidente è avvenuto alle 3 di questa notte, domenica 5 luglio, in via ... msn.com

L'auto finisce in un canale, giovane muore in provincia di RovigoUn giovane uomo è morto, in provincia di Rovigo, dopo che la sua auto è finita in un canale a Canaro. ansa.it