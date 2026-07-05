Il Comune di Roma ha annunciato il Piano Caldo il 2 luglio, evidenziando alcuni miglioramenti finora realizzati. Nel frattempo, la città ospita un grande evento motorizzato, richiedendo maggiore attenzione alle misure di tutela ambientale e alla sicurezza. La presenza di eventi di grande portata si somma alle iniziative dedicate alla gestione delle temperature elevate, sollevando questioni sulla coerenza tra le politiche di prevenzione e le attività organizzate nel centro urbano.

Giovedì 2 luglio è stato annunciato a Roma il prossimo Piano Caldo del Comune. Il Sindaco ha lodato i progressi fatti – per la verità ad oggi poche cose rispetto all’immensità del problema climatico: pensiline degli autobus, piscine per gli anziani, fontanelle, un po’ di depaving etc – ed è stato detto che si continuerà sulla stessa direzione, rafforzando gli interventi sulla riforestazione, puntando alla creazione di rifugi climatici accessibili a tutti in 15 minuti a piedi, creando delle coperture tipo vele laddove non si possano piantare alberi (che comunque non fanno ombra perché troppo piccoli). La cifra che il Comune intende investire è di dieci milioni all’anno per cinque anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roma annuncia il Piano Caldo, ma intanto ospita l’ennesimo maxi evento motorizzato: servirebbe più cura

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