Rogo nel campo distrutti 9 ettari di grano
Un incendio si è sviluppato ieri poco prima di mezzogiorno in via Riva a Montespecchio di Montese, interessando circa 9 ettari di campo di grano. I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e contenere i danni. L’incendio ha causato la distruzione della coltivazione su una vasta area, ma non sono state segnalate persone coinvolte o ferite. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Un vasto incendio è scoppiato ieri poco prima di mezzogiorno in via Riva a Montespecchio di Montese, rendendo necessario un massiccio e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Modena. Le fiamme hanno distrutto una vasta coltivazione di grano. Il rogo, esteso per circa nove ettari, è stato provocato dal surriscaldamento, seguito dall’incendio, di una macchina imballatrice per rotoballe impegnata nella raccolta del grano. Favorito dalle elevate temperature, il fuoco si è rapidamente propagato alla coltura e alle stoppie circostanti, dando origine a un ampio fronte di fiamma diretto verso due casolari situati nelle vicinanze. Sul posto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Trenta ettari di campo di grano distrutti dalle fiamme | VIDEO
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