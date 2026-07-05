rogo nel campo distrutti 9 ettari di grano

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato ieri poco prima di mezzogiorno in via Riva a Montespecchio di Montese, interessando circa 9 ettari di campo di grano. I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e contenere i danni. L’incendio ha causato la distruzione della coltivazione su una vasta area, ma non sono state segnalate persone coinvolte o ferite. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.