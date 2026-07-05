Rinnovo Mancini l’Inter vigila e pensa allo scambio

L’Inter sta monitorando la situazione di Gianluca Mancini, difensore della Roma, che ha espresso la intenzione di rimanere in squadra. Non ci sono ancora sviluppi ufficiali sul rinnovo, nonostante l’agente del giocatore abbia dichiarato oltre cinque mesi fa che un accordo fosse quasi raggiunto. I nerazzurri considerano anche uno scambio come possibile soluzione, ma non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il difensore della Roma vuole restare in giallorosso, ma i nerazzurri restano alla finestra Sono passati più di cinque mesi da quando il suo agente, Beppe Riso, parlò di un accordo praticamente chiuso per il rinnovo di Gianluca Mancini. Da allora, anche per volontà dei Friedkin che decisero di rallentare le trattative dopo la disfatta della Roma in casa dell’ Inter. (Ansa Foto) – calciomercato.it E proprio il club nerazzurro resta alla finestra in attesa degli sviluppi da Trigoria. Decisivo nella corsa Champions con la storica doppietta segnata contro la Lazio, il numero 23 giallorosso vuole rimanere nella Capitale e ha dato priorità assoluta al club capitolino, con la situazione che potrebbe definitivamente sbloccarsi prima del raduno della squadra del 13 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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