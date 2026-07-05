Riapertura della piscina | Felici di ricominciare

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piscina comunale ha riaperto a settembre, dopo un periodo di chiusura. La società di nuoto locale ha espresso soddisfazione per la riapertura e ha commentato positivamente il ritorno agli allenamenti e alle attività. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante la riapertura. La struttura è ora nuovamente disponibile per gli utenti, che possono accedervi secondo le modalità precedenti alla chiusura.

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La riapertura della piscina comunale, annunciata per settembre, raccoglie i primi consensi. Come quello della " Massarosa nuoto ": la società, fondata nel 2000 e punto di riferimento per sul territorio, non vede l’ora di poter di nuovo utilizzare la struttura attualmente interessata da un importante intervento di riqualificazione e destinata a diventare sempre più moderna e funzionale. La nuova vasca da otto corsie consentirà infatti di ospitare non solo l’attività quotidiana, ma anche competizioni regionali e nazionali. "Siamo soddisfatti della riapertura – dicono il presidente Simone Mallegni e la vicepresidente nonché direttrice tecnica Emilia Meneghetti – e ci auguriamo di poter tornare a svolgere la nostra attività in quello che per tanti anni è stato il nostro impianto di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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