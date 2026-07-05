Il commissario tecnico della nazionale tunisina ha annunciato ufficialmente le dimissioni dopo la sconfitta contro una squadra europea nel suo secondo match nel ruolo. La sua nomina era avvenuta durante il Mondiale, sostituendo il precedente allenatore. La sua avventura con la squadra si è conclusa in breve tempo, appena dopo due partite disputate nel torneo.

Renard e la Tunisia, avventura già finita dopo l’eliminazione: il ct saluta dopo esser subentrato a Lamouchi a Mondiale in corso. Si chiude dopo appena due partite l’avventura di Hervé Renard sulla panchina della Tunisia. Il tecnico francese ha annunciato ufficialmente il proprio addio dopo l’eliminazione della nazionale tunisina dal Mondiale, arrivata al termine di una fase a gironi estremamente complicata. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Renard era stato chiamato durante il torneo per provare a cambiare il corso della competizione, subentrando a Sabri Lamouchi, esonerato dopo il primo incontro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Renard, addio ufficiale alla Tunisia dopo il Mondiale: il ct lascia dopo appena due partite

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