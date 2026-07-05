Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 5 luglio

Il Frosinone ha concluso la stagione con la squadra che ha ottenuto un totale di 16 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte in campionato. La Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista Palmisani, che ha giocato 30 partite con il Frosinone. Marmoush, attaccante, è considerato pronto per la Juventus, secondo fonti vicine al club, dopo aver segnato 9 gol in questa stagione.

Come è andata la stagione di Palmisani con il Frosinone? C’è un dato che giustifica l’interesse della Juve Marmoush è pronto per la Juve? Le sue caratteristiche si adattano perfettamente a Spalletti, ma ci sono dei rischi da considerare Perché la Juve dovrebbe puntare su Balogun? Questa caratteristica si sposa alla perfezione con il gioco di Spalletti Prima da titolare per Licina con la Germania Under 19: il talento della Juventus Next Gen è l’unico a brillare nella sconfitta contro la Spagna Pecorino ad un passo dalla Sampdoria, il giocatore della Juventus Next Gen verso la squadra di Corradi: le ultime sull’affare Juventus Women, ufficiale: Noordman è bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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