Raffaella Carrà cinque anni dopo la scomparsa | il tempo passa il mito resta

Cinque anni dopo la scomparsa, si ricorda ancora Raffaella Carrà come un'icona che ha lasciato un segno indelebile. La sua figura rimane presente nel pubblico, anche se non è più in vita. La memoria della cantante e showgirl continua a essere viva attraverso le sue opere e le sue apparizioni storiche. La sua immagine e il suo contributo artistico vengono citati frequentemente in vari contesti pubblici e mediatici.

Ci sono star che non smettono di brillare, nonostante il loro addio. Perchè sono un mito. Raffaella Carrà appartiene a questa rara categoria di artisti che il tempo non riesce a confinare nei ricordi. A cinque anni dalla sua scomparsa, il 5 luglio resta una data che invita non soltanto al ricordo, ma anche alla riflessione sull’eredità di una donna che ha cambiato il linguaggio della televisione, della musica e perfino del costume italiano. Raffaella non è stata semplicemente un volto amatissimo del piccolo schermo. È stata un modo di essere. Libera quando la libertà femminile faceva ancora discutere, moderna quando la televisione era ancora legata a schemi rigidi, internazionale quando l’Italia iniziava appena ad affacciarsi al mercato globale dello spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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