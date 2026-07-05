Una nuova mossa diabolica di Afet procura un grosso danno a Süreyya nel prossimo appuntamento di Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 12 luglio 2026. Per separare Mahir e Canfeza, l’anziana scrive una lettera a nome del defunto figlio Mehmet e fa in modo che a leggerla sia proprio Süreyya: quest’ultima ha dunque un infarto quando legge la missiva, nella quale il “marito” l’accusa di essersi alleata con la figlia del suo assassino. Di seguito le anticipazioni. Durante la festa di Capodanno organizzata da Ferman, l’atmosfera è spenta e gli invitati si annoiano. Quando però Ferman e Mahir convincono il gestore del locale a cambiare musica e, complice qualche drink “ritoccato” offerto da Ferman, l’euforia travolge tutti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 12 luglio 2026

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Racconto di una Notte Anticipazioni Puntata DOMENICA 5 LUGLIO

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Con lui ci sentiamo meno soli: Ultimo ha trasformato in stelle per una notte 250mila persone. Quando la realtà supera la fantasia (e c’è di mezzo il Vangelo) - Il racconto @FQMagazineit #lafavolapersempre ilfattoquotidiano.it/2026/07/05/ult… via @fattoquoti x.com

Ho appena letto Il racconto dello studioso e non sto bene reddit

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