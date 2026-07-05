Nuovo appuntamento con Quattro matrimoni, il programma di Sky prodotto da Banijay Italia e condotto da Costantino Della Gherardesca che propone una gara tra spose nel giorno più importante della loro vita. Nella puntata di oggi, domenica 5 luglio, le spose si sfideranno con cerimonie accomunate dall’aggiunta di un "tocco di verde". L'appuntamento è per le 21.15 di oggi su Sky Uno, in streaming su NOW e su SkyGo. Le quattro spose di oggi interpretano il tema del verde in modi molto diversi, ma ognuna di loro lo trasformerà nell'elemento distintivo del proprio matrimonio. Angela, 25 anni, di Caserta, ha scelto un ricevimento country chic ricco di dettagli floreali, spiegando che il verde "è il colore dei miei occhi e simbolo di certezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quattro matrimoni, la sfida con "un tocco di verde" stasera su Sky: le anticipazioni

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Quattro Matrimoni stasera su Sky Uno: spose in sfida per il viaggio di nozzeStasera su Sky Uno e NOW va in onda una nuova puntata di Quattro Matrimoni, dove le spose si confrontano tra voti e commenti sulla loro cerimonia.

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Costantino della Gherardesca presenta Quattro Matrimoni con un tocco di verdeNel quinto episodio, a fare da guida tra voti e giudizi sarà come sempre Costantino della Gherardesca con la sua inconfondibile ironia, mentre le quattro spose metteranno a confronto le loro cerimonie ... tg24.sky.it

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