In via Palumbo a Qualiano, sacchetti di rifiuti sono stati trovati abbandonati nuovamente sulla strada. Nonostante le temperature elevate di questi giorni, i sacchetti restano sul ciglio della strada, creando un accumulo di spazzatura. I residenti segnalano il problema e chiedono interventi immediati per contrastare l’inciviltà e il degrado che si ripete da tempo.

Ancora sacchetti abbandonati in via Palumbo a Qualiano: cittadini denunciano degrado e chiedono interventi concreti contro l’inciviltà. Niente. Nemmeno le temperature elevate di questi giorni riescono a fermare i farabutti che continuano ad abbandonare rifiuti per strada. A Qualiano, via Palumbo torna ancora una volta al centro delle segnalazioni dei cittadini, che documentano l’ennesimo episodio di incuria e degrado urbano. Nella fotografia inviata in redazione si notano chiaramente alcuni sacchetti di rifiuti lasciati sul ciglio della strada. Sullo sfondo sono ben visibili anche i new jersey che da mesi delimitano il tratto chiuso dell’arteria, diventato ormai uno dei simboli delle criticità irrisolte della zona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuovi rifiuti in via Palumbo: degrado senza soluzione

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