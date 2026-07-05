Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario 5 luglio canale in chiaro streaming

Oggi su Rai è prevista la trasmissione di una partita dei Mondiali di calcio 2026, in programma il 5 luglio. L’evento si svolge tra USA, Canada e Messico, con la fase a eliminazione diretta in corso. La partita sarà visibile in chiaro sul canale tradizionalmente dedicato e disponibile anche in streaming.

I Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata prosegue con gli ottavi di finale. Nella giornata di oggi (domenica 5 luglio) si disputerà un solo incontro: cresce l’attesa per l’imperdibile partita tra Brasile e Norvegia, uno dei testa a testa più attesi della rassegna iridata, che si è concretamente materializzato e che si preannuncia particolarmente vibrante, incerto, appassionante e aperto a ogni risultato. L’appuntamento è alle ore 22.00 italiane al Meadowlands Stadium di East Rutherford (New Jersey, USA) per la partita proposta nella serata italiana e che sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1: il network pubblico manderà in onda, gratis e in chiaro, l’incontro di cartello per quanto riguarda la giornata odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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