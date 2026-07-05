Pronto soccorso In estate i lavori di ampliamento

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Pronto soccorso di Merate sono in corso lavori di ampliamento del reparto di emergenza e urgenza. Al termine dei lavori, la struttura sarà quasi il doppio delle dimensioni attuali.

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Il Pronto soccorso di Merate sta crescendo. Sono in corso i lavori di ampliamento del reparto di emergenza e urgenza del San Leopoldo Mandic che, al termine dell’intervento, sarà quasi il doppio. La prima fase, con la realizzazione dell’area di Obi, l’Osservazione breve intensiva, è conclusa. Ora si sta procedendo alla ristrutturazione dell’area di Triage, dell’ingresso e della sala d’attesa. L’ingresso pedonale e in ambulanza è stato così temporaneamente spostato. Ad agosto dovrebbe iniziare la fase 3, l’ultima, con la ristrutturazione e l’ammodernamento degli attuali spazi di Pronto soccorso. Per continuare a garantire assistenza nonostante i lavori, medici, infermieri e operatori sanitari hanno fronteggiato cambiamenti e traslochi negli spazi di volta in volta disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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