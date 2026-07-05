Pronostico USA-Belgio | profumo di rivincita a Seattle

Nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 ora italiana si gioca la partita tra USA e Belgio, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 a Seattle. La sfida si svolge in un contesto di attesa e analisi, con statistiche, notizie e probabili formazioni disponibili. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle squadre rispetto alle precedenti gare.

USA-Belgio è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo dodici anni USA e Belgio si ritrovano di fronte in un ottavo di finale della Coppa del Mondo. In Brasile, nel 2014, la spuntarono i Diavoli Rossi 2-1 al termine di una gara al cardiopalma, in cui tutti e tre i gol furono realizzati nei tempi supplementari. Di Lukaku la rete decisiva che infranse il sogno degli statunitensi di approdare ai quarti, traguardo che le Stars&Stripes non riescono a raggiungere dal 2002 e più precisamente dal Mondiale nippocoreano, il punto più alto toccato dagli USA nell’era calcistica moderna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico USA-Belgio: profumo di rivincita a SeattleUSA-Belgio è un ottavo del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 02:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it

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