Pronostico USA-Belgio | profumo di rivincita a Seattle

La partita tra USA e Belgio negli ottavi di finale del Mondiale 2026 si svolge nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 ora italiana a Seattle. La sfida si gioca in un clima di attesa e tensione, con le due squadre pronte a confrontarsi per avanzare nel torneo. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni e dettagli su come seguire l’incontro in diretta tv o streaming.

USA-Belgio è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo dodici anni USA e Belgio si ritrovano di fronte in un ottavo di finale della Coppa del Mondo. In Brasile, nel 2014, la spuntarono i Diavoli Rossi 2-1 al termine di una gara al cardiopalma, in cui tutti e tre i gol furono realizzati nei tempi supplementari. Di Lukaku la rete decisiva che infranse il sogno degli statunitensi di approdare ai quarti, traguardo che le Stars&Stripes non riescono a raggiungere dal 2002 e più precisamente dal Mondiale nippocoreano, il punto più alto toccato dagli USA nell’era calcistica moderna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico Usa-Belgio, quote equilibrate a SeattleNella notte tra oggi e domani (alle 2, ora italiana) si gioca anche Usa-Belgio con la nazionale di casa che finora sembra aver impressionato di più rispetto a quella con Lukaku e compagni. corrieredellosport.it

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