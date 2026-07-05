Pronostico Portogallo-Spagna | i numeri difensivi fanno spavento
La partita tra Portogallo e Spagna, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, si disputa lunedì alle 21:00 ora italiana. Tra i dati più evidenti ci sono le statistiche difensive delle due squadre, che risultano molto alte. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. Sono state fornite anche notizie sulle probabili formazioni e le analisi statistiche.
Portogallo-Spagna è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. A Dallas sarà ancora derby iberico. Una sfida ormai diventata una classica del calcio moderno e che si prepara ad andare in scena per la terza volta nelle ultime 5 edizioni del campionato del mondo. Come nel 2010, in Sudafrica, assisteremo al duello tra “cugini” in un ottavo di finale. Particolare che non è certo sfuggito ai tifosi della Roja, visto che proprio da quella partita – terminata 1-0 per le Furie Rosse – iniziò la scalata della Spagna verso la prima indimenticabile stella. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Notizie e thread social correlati
Portogallo-Spagna, Ronaldo e Yamal si giocano i quarti: il pronosticoNel match degli ottavi di finale, il Portogallo ha affrontato la Spagna in Texas.
Temi più discussi: Portogallo-Spagna: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Pronostico Portogallo-Spagna quote ottavi Mondiali 2026; Portogallo - Spagna | pronostico & migliori quote | 06.07.2026; Portogallo-Spagna, l'ottavo più affascinante: quote e pronostico.
Portogallo-Spagna (Mondiali, 06-07-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ottavo stellare in Texas ift.tt/NAGcJOZ #scommesse #pronostici x.com
La Svizzera batte l’Algeria e ora attende una tra Colombia e Ghana agli ottavi. Avanzano anche Spagna e Portogallo facebook
Gli avversari del Portogallo nella prossima partita di Fifa, possono sopravvivere? Non credo Pronostico: il Portogallo perderà. reddit
Portogallo-Spagna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. CT: Roberto Martinez. A dispos ... tuttosport.com
Portogallo-Spagna pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Portogallo-Spagna con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match valido per gli Ottavi di Finale dei Mondiali. calciomercato.com