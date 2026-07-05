Pronostico Portogallo-Spagna | i numeri difensivi fanno spavento

Notizia in breve

La partita tra Portogallo e Spagna, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, si disputa lunedì alle 21:00 ora italiana. Tra i dati più evidenti ci sono le statistiche difensive delle due squadre, che risultano molto alte. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. Sono state fornite anche notizie sulle probabili formazioni e le analisi statistiche.