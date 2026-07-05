Argentina-Egitto è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. L’ Argentina campione del mondo in carica ha avuto addirittura bisogno dei tempi supplementari per piegare l’eroica resistenza della selezione di Capo Verde (3-2), già passata alla storia come una delle più belle favole dei Mondiali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nella notte (italiana) tra venerdì e sabato scorsi, in un Hard Rock Stadium gremito quasi interamente da tifosi argentini, l’Albiceleste ha rischiato di vivere uno psicodramma che avrebbe avuto del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Argentina-Egitto: resettare tutto dopo la grande paura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Incendio in tutto l’edificio!”. Grande paura in Italia: la situazioneIl 8 giugno, un incendio ha interessato un intero edificio in un’area industriale italiana, interrompendo le attività lavorative.

Temi più discussi: Pronostico Argentina-Egitto: resettare tutto dopo la grande paura; Pronostico Argentina-Egitto | resettare tutto dopo la grande paura; I pronostici di venerdì 3 luglio: Mondiali 2026, si chiudono i sedicesimi di finale.

Pronostico Argentina-Egitto: resettare tutto dopo la grande pauraArgentina-Egitto è un ottavo del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Probabili formazioni e pronostico Argentina-Egitto: l’Albiceleste sfida i FaraoniProbabili formazioni Argentina-Egitto e pronostico degli ottavi dei Mondiali 2026 in programma martedì 7 luglio alle ore 18:00 italiane ... sportnotizie24.com