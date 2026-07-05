Pronostici USA-Belgio | marcatore e tiri in porta

La partita tra USA e Belgio si gioca in un ambiente caldo e rumoroso, con il pubblico di casa che sostiene forte la squadra statunitense. La squadra di Garcia affronta una formazione avversaria nota per la sua resistenza e aggressività. Le previsioni indicano un match intenso, con molte azioni offensive e tiri in porta da entrambe le parti. Il Belgio dovrà affrontare una difesa compatta e un attacco che cerca spazio.

Pronostici USA-Belgio: la squadra di Garcia affronta una truppa rognosa e che sarà spinta dal proprio pubblico. Le scelte Una partita complicata per il Belgio contro i padroni di casa degli USA. Una sfida che è aperta, realmente, a qualsiasi tipo di risultato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma poi, alla fine dei conti, gli europei hanno in rosa dei calciatori assai importanti, decisivi. E Lukaku è uno di questi. Comunque, andando nello specifico della situazione, cerchiamo di vedere quali sono gli uomini che si possono prendere la scena. Ecco le nostre scelte. Pronostici USA-Belgio, le nostre scelte. Sì, Lukaku come possibile marcatore è uno di questi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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