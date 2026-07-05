Pronostici USA-Belgio | marcatore e tiri in porta
Gli USA sfidano il Belgio in una partita difficile, con il pubblico di casa che spinge gli americani. La squadra di Garcia affronta una formazione ostica, nota per la sua resistenza. Si aspetta un match intenso, con numerosi tiri in porta da entrambe le parti e possibili marcatori tra i giocatori offensivi di entrambe le squadre.
Pronostici USA-Belgio: la squadra di Garcia affronta una truppa rognosa e che sarà spinta dal proprio pubblico. Le scelte Una partita complicata per il Belgio contro i padroni di casa degli USA. Una sfida che è aperta, realmente, a qualsiasi tipo di risultato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma poi, alla fine dei conti, gli europei hanno in rosa dei calciatori assai importanti, decisivi. E Lukaku è uno di questi. Comunque, andando nello specifico della situazione, cerchiamo di vedere quali sono gli uomini che si possono prendere la scena. Ecco le nostre scelte. Pronostici USA-Belgio, le nostre scelte. Sì, Lukaku come possibile marcatore è uno di questi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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