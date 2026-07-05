Pronostici Portogallo-Spagna | marcatore e tiri in porta

Il Portogallo e la Spagna si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale. La partita si prevede ricca di emozioni, con molti tiri in porta attesi da entrambe le squadre. Si concentrano sui giocatori più pericolosi, considerati i principali marcatori e i possibili protagonisti in campo. La sfida si gioca in un clima di grande attesa, con il pubblico pronto a sostenere le rispettive squadre in questa gara decisiva.

Pronostici Portogallo-Spagna: un ottavo di finale clamoroso in questo Mondiale. Ecco gli uomini decisivi Un derby iberico clamoroso. Una partita che si prospetta bellissima e ricca di emozioni. Portogallo e Spagna scendono in campo con l’obiettivo di andare avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sappiamo se c’è una squadra favorita realmente, ma noi siamo qui per fare delle scelte e crediamo che gli spagnoli, anche per la storia che li accompagna, abbiano qualcosa in più. Dei giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Non che dall’altra parte non ce ne siano, ma se in questo momento dobbiamo sceglierne uno lo scegliamo dalla parte spagnola. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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