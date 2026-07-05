Privacy i dati personali non possono essere consultati neppure per curiosità | il Garante richiama il principio di necessità

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che i dati personali non possono essere consultati nemmeno per semplice curiosità. La normativa stabilisce che l’accesso ai documenti deve avvenire solo in presenza di una reale esigenza di servizio. Consultare informazioni senza un motivo concreto costituisce una violazione delle regole sulla privacy e sulla protezione dei dati.

Consultare documenti personali senza una reale esigenza di servizio rappresenta una violazione della normativa sulla protezione dei dati. È il principio ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento, adottato il 29 aprile 2026 al termine di un’istruttoria nei confronti di una società che gestisce identità digitali SPID. L’episodio che ha fatto emergere le criticità riguarda un operatore che ha consultato la documentazione di 258 utenti senza alcun collegamento con attività di identificazione o assistenza. Durante gli accertamenti ha dichiarato di aver effettuato gli accessi esclusivamente “per mera curiosità”, senza diffondere le informazioni acquisite. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dati online dopo la fine del contratto: è legale

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