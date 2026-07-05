Durante il Gran Premio di Silverstone, Kimi Antonelli ha dovuto abbandonare la gara a causa di un guasto tecnico, che ha causato anche difficoltà successive. La sua corsa si è conclusa prima di arrivare al podio, nonostante le aspettative iniziali.

Sembrava destinata a trasformarsi in un’altra giornata da ricordare, ma per Kimi Antonelli il Gran Premio di Silverstone si è concluso con una grande delusione. Il pilota della Mercedes, in piena lotta per il podio e con la possibilità di attaccare Charles Leclerc nelle fasi decisive della corsa, è stato rallentato da un improvviso problema alla sospensione anteriore destra della sua monoposto. Il guasto, emerso a meno di dieci giri dal traguardo, ha compromesso una gara che fino a quel momento lo aveva visto tra i protagonisti. Il primo segnale è arrivato via radio, quando il pilota ha comunicato al team di avvertire «qualcosa di rotto sulla macchina». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Prima il guasto poi le difficoltà, incubo Mercedes: Antonelli fuori dal podio a Silverstone

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