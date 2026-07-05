Presunto furto di Fentanyl all'ospedale di Sesto San Giovanni nel Milanese interrogazione urgente in Regione

Notizia in breve

Il Fentanyl è scomparso dall’ospedale di Sesto San Giovanni, nel Milanese, secondo fonti ufficiali. L’episodio segue il furto avvenuto all’ospedale israelitico di Roma. È stata aperta un’interrogazione urgente in Regione per verificare la presenza del farmaco. Nessuna informazione sulle modalità del furto o su eventuali sospetti. La direzione sanitaria ha avviato verifiche interne.