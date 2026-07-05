Presunto furto di Fentanyl all'ospedale di Sesto San Giovanni nel Milanese interrogazione urgente in Regione
Il Fentanyl è scomparso dall’ospedale di Sesto San Giovanni, nel Milanese, secondo fonti ufficiali. L’episodio segue il furto avvenuto all’ospedale israelitico di Roma. È stata aperta un’interrogazione urgente in Regione per verificare la presenza del farmaco. Nessuna informazione sulle modalità del furto o su eventuali sospetti. La direzione sanitaria ha avviato verifiche interne.
Dopo il furto di Fentanyl dall'ospedale Israelitico di Roma, si è aperta la possibilità che il farmaco possa essere scomparso anche dall'ospedale di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Il M5S ha chiesto verifiche e risposte urgenti a Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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