Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 5 luglio 2026 su Rai 3

Stasera, 5 luglio 2026, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona. La trasmissione presenta servizi e inchieste giornalistiche, con un approfondimento su vari temi di attualità. La puntata è prevista in prima serata.

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 5 luglio 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 5 luglio 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 5 luglio 2026 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Si intitola “Pensione mai” la puntata di oggi, una delle inchieste più interessanti dell’ultima stagione. Nella prima parte della serata un... 🔗 Leggi su Tpi.it

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