Le vincitrici del premio, giunto alla ventunesima edizione, sono giovani donne impegnate a migliorare il mondo attraverso il lavoro e l’attenzione ambientale. Una di loro, colombiana di 31 anni, sottolinea l'importanza di ascoltare le nuove generazioni per salvare il pianeta. La vincitrice, con un approccio energico, si dedica a progetti che integrano innovazione e sostenibilità, evidenziando come il suo lavoro sia una risposta alle sfide globali.

T rentun anni, colombiana, Isabel Pulido parla con il ritmo tumultuoso di chi sta reinventando un pezzo di mondo: se la Terra vuole salvarsi, è a giovani donne come lei che deve dare ascolto. La incontriamo a Bangkok, poche ore dopo il trionfo al Cartier Women’s Initiative Award 2026, che premia le imprenditrici più innovatrici del nostro tempo, dove ha conquistato il primo premio nella sezione Science & Technology Pioneer. Ha ancora nelle orecchie gli applausi dei 700 ospiti e negli occhi il sorriso di Amal Clooney, che le ha consegnato il premio. “How to build a library”, ovvero l’impresa titanica di due donne a Nairobi X Leggi anche › Imprenditrici in Nord Africa e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Praticano l’attenzione verso il mondo come misura per abitarlo e il lavoro come leva per migliorarlo: sono le vincitrici del programma, ormai ventennale, che premia le innovatrici del nostro tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le vincitrici del premio Dea, che celebra il talento delle donneLo scorso 6 giugno a Pescara si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio Dea, dedicato al riconoscimento del talento...

Le miniere di sale che sfidano il tempo e diventano meraviglie del mondoLe miniere di sale sotterranee presentano ambienti spettacolari, con enormi sale illuminate da luci soffuse e laghi di acqua color smeraldo.

Argomenti più discussi: Inaugurata la nuova palestra a servizio della scuola media M. Fontana e delle associazioni sportive; Turismo lento nell’Appennino italiano: come sta cambiando i borghi meno noti rispetto ai grandi flussi; Frutta e verdura fresche a prezzi più bassi: i 3 posti dove risparmiare fino al 30%; Impianti sportivi, oltre 100mila euro per le manutenzione.

Lo stato dell'arte è il CT campione del Mondo in carica che parla di Italia snaturata rispetto alla sua tradizione calcistica tradotto: ha visto 0 partite dell'Italia dopo il 2021 Come odio sto sport e quelli che lo praticano x.com

Perché più persone non praticano il Kundalini Yoga? reddit