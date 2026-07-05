Portelli un presidente passionale È molto felice dell’operazione Spal

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mese fa, il presidente di una squadra di calcio ha annunciato di essere molto soddisfatto di un'operazione riguardante la società. Fino a una settimana fa, l’allenatore di un club maltese era alla guida di quella squadra, sotto la presidenza di un uomo che ha mostrato entusiasmo per l’acquisto di una società italiana. L’allenatore, ex vice di Zdenek Zeman, ha descritto il presidente come una persona passionale, senza commentare ulteriori dettagli sull’operazione.

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Fino a una settimana fa Giacomo Modica sedeva sulla panchina dell’Hamrun Spartans, il club maltese presieduto da Joseph Portelli. Il tecnico siciliano, a lungo vice di un certo Zdenek Zeman, è quindi la persona ideale per tratteggiarci il profilo del nuovo proprietario della Spal e soprattutto per farci capire cosa possiamo aspettarci da lui. Mister Modica si è separato dall’Hamrun Spartans perché il desiderio di tornare in Italia era diventato troppo forte, ma la società maltese lo ha ricordato con un comunicato carico di significato, che celebrava lo storico raggiungimento della fase a gironi di Conference League. "Per il presidente Portelli posso spendere soltanto parole positive – spiega Giacomo Modica –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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