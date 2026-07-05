Il commissario tecnico della Francia ha accusato un giornalista di aver insultato sua madre morta. Il giornalista ha smentito, affermando che il calcio non è guerra. La tensione tra le due parti si è estesa dalla partita Paraguay-Francia alla sala stampa e alla mixed zone, creando un clima irrespirabile.

Una polemica nella polemica. Paraguay-Francia non finisce mai e il clima irrespirabile dal campo si è trasferito anche alla sala stampa e alla mixed zone. L'ultimo capitolo evitabile di questa partita di calci, più che di calcio, è quello relativo a presunti insulti alla madre di Didier Deschamps, recentemente scomparsa, che sarebbero arrivati dalla panchina dei sudamericani. Un capitolo triste, sottolineiamo. La circostanza è stata comunque negata dal ct Alfaro. Partiamo dalle frasi di Deschamps in conferenza stampa. "Non criticherò l'arbitro per il suo operato - ha detto -, ma abbiamo finito la partita con tre cartellini gialli quando ho visto molte cose che non mi sono piaciute. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polemica tra ct, Deschamps: "Insultata mia mamma morta". Alfaro: "Smentisco, il calcio non è guerra"

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