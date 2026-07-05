PNRR e Programmi nazionali 378 documenti pronti all’uso per dirigenti DSGA e segreterie scolastiche

Sono stati preparati 378 documenti per supportare dirigenti, DSGA e segreterie scolastiche nella gestione dei finanziamenti provenienti dal PNRR e dai programmi nazionali. La procedura di organizzazione e distribuzione di questi materiali è in corso per facilitare le attività amministrative e gestionali nelle scuole. La preparazione di tali documenti mira a semplificare l’accesso e l’utilizzo delle risorse finanziarie destinati all’istruzione.

La gestione dei finanziamenti PNRR e dei Programmi nazionali continua a rappresentare una delle attività più impegnative per scuole, segreterie e uffici amministrativi. Tra avvisi, incarichi, procedure di selezione, rendicontazioni e adempimenti documentali, il rischio di errori e rallentamenti è sempre dietro l’angolo. Complessivamente sono disponibili 378 documenti operativi, suddivisi tra i diversi programmi e avvisi ministeriali. Si tratta di una delle raccolte documentali più ampie attualmente disponibili per il settore scolastico. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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