piazza cavour soste a pagamento anche nei festivi

A Tirano, le soste in Piazza Cavour diventeranno a pagamento anche durante i giorni festivi, secondo le nuove disposizioni comunali. Le regole entreranno in vigore da domani e prevedono l’estensione del pagamento anche alle domeniche e ai giorni di festa. Questa modifica riguarda l’intera area della piazza, interessando tutti i veicoli che si fermeranno in queste fasce orarie.

A Tirano la sosta si pagherà anche nei festivi: entrano in vigore le nuove norme decise dall’Amministrazione comunale. Da domani nuove regole per la sosta in Piazza Cavour e pagamento esteso anche a domeniche e festivi. L’obiettivo è favorire una maggiore rotazione dei posti auto nelle aree più centrali e commerciali della città e garantire una gestione della sosta più uniforme durante tutta la settimana, anche nei giorni festivi e domenicali, che registrano la maggiore affluenza da parte dei turisti. "Nei parcheggi a pagamento di Piazza Cavour sarà possibile sostare per un massimo di 2 ore consecutive per ciascun veicolo – si legge nella nota emessa dal Comune –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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