Una ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell'auto e finito in un canale. L’incidente è avvenuto tra le 3 e le 4 di notte in una zona del Rodigino. La vittima, residente in provincia di Ferrara, era alla guida dell’auto quando è finita nel canale, provocando il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Tragico incidente stradale a Canaro, nel Rodigino, dove - nella nottata tra sabato 4 e domenica 5 luglio - è morto un ragazzo. La vittima è Matteo Fabbri, 22enne che abitava a Riva del Po, in provincia di Ferrara. Il sinistro è avvenuto attorno alle 3 in via Guglielmo Oberdan, lungo il canale Poazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando a bordo della propria automobile quando, per motivi attualmente al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso il controllo, finendo nel corso d'acqua. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rovigo, che hanno trovato il veicolo ribaltato nel canale. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Perde il controllo dell'automobile e finisce nel canale alle 3 di notte: muore 22enne di Ferrara

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STRAGE STRADALE: AUTO CON 9 GIOVANI A BORDO FINISCE NEL CANALE. MORTI TRE 17ENNI A SENAGO

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