Perché Verstappen e Hamilton hanno corso con le macchinine Lego a Silverstone nonostante le critiche

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante le critiche di Lewis Hamilton e Max Verstappen, entrambi hanno preso parte alla mini-gara con le macchinine Lego prima del Gran Premio di Silverstone. L’evento, inserito in una collaborazione tra la Formula 1 e il marchio Lego, si è svolto con un’atmosfera caotica e giocosa. Hamilton e Verstappen, inizialmente contrari, hanno partecipato comunque, sfidandosi con le vettine di plastica in un circuito improvvisato.

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Lewis Hamilton e Max Verstappen avevano criticato apertamente la parata con le macchinine Lego prima del GP di Silverstone, ma alla fine hanno partecipato entrambi: l'evento rientrava nella partnership tra Formula 1 e LEGO ed è diventato una mini-gara caotica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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