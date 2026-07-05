Per Milan futuro arriva un esperto in cantere | Navarro l' uomo che ha forgiato i Williams all' Athletic

Il Milan Futuro ha ingaggiato Sergio Navarro come nuovo responsabile dello sviluppo dei talenti, dopo aver terminato la collaborazione con Oddo. Navarro, 46 anni, originario dell'Andalusia, ha una carriera da calciatore durata fino ai 26 anni, con esperienze nella Tercera Division e in campionati regionali. È noto per aver lavorato con le giovani leve delle squadre spagnole e per la sua metodologia di formazione.

Formazione del talento e visione metodologica. Il Milan Futuro, dopo la separazione con Oddo, riparte da uno spagnolo: Sergio Navarro. Andaluso, 46 anni, ha giocato a calcio fino a 26, tra Tercera Division (la quarta serie spagnola) e vari campionati regionali. Poi ha cambiato strada, dedicandosi anima e corpo alla crescita dei giovani. Una scelta che, evidentemente, gli ha dato ragione. Con il fiore all'occhiello delle tre stagioni all’Athletic Bilbao come responsabile del settore giovanile – dove ha lavorato a stretto contatto anche con i fratelli Williams – Navarro si prepara a vivere il salto più importante della sua carriera sulla panchina della seconda squadra rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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