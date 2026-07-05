Pd nella bufera non paga l’affitto per 19 anni | scatta lo sfratto

Notizia in breve

A Taranto, il circolo del Partito Democratico “Fratelli Cervi” rischia lo sfratto dopo che è stato accertato un mancato pagamento del canone di locazione per 19 anni. La proprietà ha avviato le procedure di sfratto, che potrebbero essere eseguite a breve. La vicenda sta alimentando tensioni politiche nella regione, con il partito coinvolto sotto i riflettori per il debito accumulato nel tempo. La questione è ora al centro di discussioni pubbliche e legali.