Pd nella bufera non paga l’affitto per 19 anni | scatta lo sfratto
A Taranto, il circolo del Partito Democratico “Fratelli Cervi” rischia lo sfratto dopo che è stato accertato un mancato pagamento del canone di locazione per 19 anni. La proprietà ha avviato le procedure di sfratto, che potrebbero essere eseguite a breve. La vicenda sta alimentando tensioni politiche nella regione, con il partito coinvolto sotto i riflettori per il debito accumulato nel tempo. La questione è ora al centro di discussioni pubbliche e legali.
Un caso destinato ad alimentare lo scontro politico in Puglia. A Taranto, il circolo del Partito Democratico “Fratelli Cervi” rischia lo sfratto dopo che è emerso un presunto mancato pagamento del canone di locazione per ben 19 anni. Secondo quanto denunciato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri, il debito accumulato ammonterebbe a circa 12mila euro. L’accusa: affitto da 50 euro mai pagato. L’immobile occupato dal circolo è di proprietà dell’ Arca, l’ex Istituto autonomo case popolari. Il contratto di locazione, sottoscritto nel 2007, prevedeva un canone di appena 50 euro al mese che, secondo Vietri, non sarebbe mai stato versato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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