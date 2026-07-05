Paura su volo Emirates | pilota si sente male atterraggio d’emergenza

Un volo Emirates tra Dubai e Londra è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto del Cairo dopo che il pilota si è improvvisamente sentito male. L’aereo ha fatto scalo in fretta per permettere le cure necessarie al comandante, che ha avuto bisogno di assistenza medica. Nessun altro passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito durante l’emergenza. La compagnia ha confermato che il volo è stato deviato per motivi di salute del pilota.

Un aereo della Emirates ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto del Cairo per salvare la vita del suo pilota italiano, che si è improvvisamente sentito male durante il volo tra Dubai e Londra. Il pilota è stato evacuato dall’aereo e trasportato in ospedale. Lo si apprende da fonti dell’aeroporto. All’aereo è stata concessa la priorità di atterraggio e, una volta fermato, un medico è salito a bordo e ha visitato l’uomo. Al pilota è stata diagnosticata una pancreatite acuta ed è stato raccomandato il ricovero immediato in un ospedale vicino all’aeroporto. Il volo è stato cancellato e si sta cercando un pilota sostitutivo per l’Airbus A380. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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