Pattinaggio La Rotellistica Apuana a Misano Adriatico | Bella esperienza

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le atlete della Rotellistica Apuana si sono confrontate a Misano Adriatico, nel riminese, in una competizione di pattinaggio. I risultati ottenuti non hanno rispecchiato le aspettative, ma le partecipanti hanno definito l’esperienza come significativa. La squadra ha partecipato a diverse categorie, con prove che hanno richiesto impegno e concentrazione. La manifestazione si è svolta in un impianto dedicato, con numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

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Risultati non in linea con le aspettative, ma esperienza importante per le atlete della Rotellistica Apuana che a Misano Adriatico, nel riminese, hanno preso parte al memorial " Filippini & Dall’Acqua ", organizzato dall’Aics-Csit International, la prestigiosa competizione di pattinaggio che si tiene annualmente, aperta ad atleti di tutte le età e categorie, include pattinaggio artistico, Solo Dance, In Line e categorie paralimpiche. Queste le atlete apuane che sono scese in pista: Eva Castiglione e Lisa Tonelli (categoria cadetti nazionale) dove hanno eseguito sia la danza obbligatoria che la danza libera. Anita Elisei e Anna Capuzzo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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