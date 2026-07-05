Pattinaggio artistico a rotelle la prima volta di Federica Pizzingrilli! Arriva il titolo Senior agli Italiani

Federica Pizzingrilli ha vinto il titolo Senior femminile ai Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, disputati al Pala Flaminio di Rimini. La gara si è conclusa con una vittoria di misura, nel corso di una competizione combattuta fino all'ultimo momento. È la prima volta della pattinatrice in questa categoria. La manifestazione prosegue con altre gare e discipline.

Una prima volta dai contorni indimenticabili. Al termine di una battaglia giocata sul filo di lana, Federica Pizzingrilli ha conquistato il titolo individuale femminile ai Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, lunga rassegna in fase di svolgimento al Pala Flaminio di Rimini. Una vittoria di enorme valore simbolico per la romana, la quale ha tenuto botta confermando la leadership già arpionata nello short, salendo sul gradino più alto per un paio di punti. L’atleta seguita da Erika Colaceci, entrata per ultima in pista, ha inaugurato il programma libero proponendo il doppio axel agganciato al triplo salchow, salto quest’ultimo ripetuto singolarmente subito dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY PESCARA - Mario Di Giovanni

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