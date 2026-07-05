Dopo la partita, un allenatore ha subito incontrato il collega per congratularsi e augurare buona fortuna nella competizione mondiale. L'evento si è svolto in un contesto calcistico internazionale, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle squadre coinvolte. La scena si è svolta immediatamente dopo il match, evidenziando un gesto di rispetto tra professionisti del calcio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle squadre o alle competizioni specifiche.

"La prima cosa che ho fatto subito dopo la fine della partita è stata andare da Deschamps per congratularmi con lui e augurare buona fortuna alla sua squadra nella corsa al titolo mondiale. Il calcio implica molti conflitti e molte battaglie, ma tutto inizia e finisce in campo". Parola di Gustavo Alfaro, ct del Paraguay intervenuto per spegnere le polemiche legate a presunti insulti rivolti al selezionatore francese Didier Deschamps durante il match perso 1-0 dalla sua squadra contro la Francia agli ottavi di finale del Mondiale. "Attriti e scontri fanno parte del calcio, è la natura stessa del calcio. Non nutrivamo rancore e non abbiamo fatto nulla al di fuori dall'ordinario. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Paraguay, Alfaro: "Nel calcio molte battaglie, ma tutto finisce in campo"

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