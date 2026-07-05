Papa Leone XIV a Lampedusa il cimitero dei naufraghi tra speranza e oblio | Anche da morti non contano niente
Il cimitero di Lampedusa ospita sia i morti di naufragi che gli isolani, ma tra i due gruppi si crea una divisione evidente. L’attivista eritreo Tareke Brhane ha commentato che sembra come se “due mondi non si incontrano neanche da morti”, sottolineando l’assenza di contatto tra i due gruppi nel campo santo. La differenza tra le due aree evidenzia una distanza simbolica e sociale tra chi vive sull’isola e le vittime delle tragedie migratorie.
“È come se fossero due mondi che non si incontrano neanche da morti”: l’ attivista eritreo Tareke Brhane descrive così la differenza tra il cimitero di Lampedusa con gli isolani e l’angolo del camposanto dedicato ai migranti morti durante la traversata del Mediterraneo. Un fazzoletto di terra puntellato da croci fatte con il legno dei barconi alla deriva, disegni, statuette di angeli, lumini. Ma per la maggior parte di queste persone manca il nome, la data di nascita, la provenienza. I pochi nomi visibili mostrano l’età indicibile di alcune vittime. Come quella di Youssef Ali Kanneh, nemmeno 7 mesi compiuti quando ha perso la vita nella traversata dell’11 novembre 2020. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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