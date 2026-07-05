Papa Leone XIV a Lampedusa il cimitero dei naufraghi tra speranza e oblio | Anche da morti non contano niente

Notizia in breve

Il cimitero di Lampedusa ospita sia i morti di naufragi che gli isolani, ma tra i due gruppi si crea una divisione evidente. L’attivista eritreo Tareke Brhane ha commentato che sembra come se “due mondi non si incontrano neanche da morti”, sottolineando l’assenza di contatto tra i due gruppi nel campo santo. La differenza tra le due aree evidenzia una distanza simbolica e sociale tra chi vive sull’isola e le vittime delle tragedie migratorie.