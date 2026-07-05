A Palermo, un uomo di 68 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione al secondo piano di un edificio. Si sospetta che la causa sia una lite condominiale. L’uomo che avrebbe ucciso si è barricato in casa, minacciando di far esplodere l’edificio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, mentre l’intera palazzina è sotto stretta osservazione. La situazione è in corso di valutazione.

A Palermo un uomo di 68 anni è stato trovato morto. Si ipotizza che il movente sia stata una lite condominiale. L'assassino al momento tiene in ostaggio l'intero edificio, con la minaccia di farlo esplodere Ore di tensione aPalermodove un 68enne è stato ucciso nella propria abitazione, al secondo piano di un palazzo. L’assassino si trova al momento ancora in casa e ha minacciato le forze dell’ordine di far esplodere la casa con il gas nel caso in cui dovessero forzare l’entrata. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri. L’omicidio si è svolto invia Sampolo, a Palermo e la vittima è un 68enne che pare sia stato raggiunto da alcune coltellate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Palermo, uomo uccide e si barrica in casa: l’intervento degli artificieri

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Palermo, uccide coinquilino e si barrica in casa

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