Outdoor Film Festival 6mila fan in delirio per Ed Westwick

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, Ed Westwick ha attirato circa 6.000 fan. La presenza dell’attore ha generato un grande afflusso di pubblico, con flash, selfie e richieste di autografi. La manifestazione è diretta da Giuliano Squitieri.

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Flash dei fotografi, selfie, autografi e un bagno di folla per Ed Westwick, tra gli ospiti internazionali più attesi della quarta edizione dell’ Outdoor Film Festival, diretto da Giuliano Squitieri. Oltre 6.000 ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’attore britannico, trasformando il red carpet della Villa Comunale di San Valentino Torio in una grande festa dedicata a uno dei volti più iconici della serialità internazionale. Indimenticabile Chuck Bass nella serie cult Gossip Girl e oggi protagonista del nuovo Sandokan nel ruolo di James Brooke, antagonista del personaggio interpretato da Can Yaman, Westwick si è concesso a lungo ai fan, ricambiando l’affetto del pubblico che da anni lo segue sul piccolo e grande schermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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