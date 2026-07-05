Un uomo di 54 anni è morto d’infarto mentre tentava di salvare i suoi due figli gemelli di 8 anni, in difficoltà in mare a Otranto. Dopo averli riportati a riva, si è sentito male ed è deceduto. I bambini sono stati recuperati dai bagnini e portati in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a essere salvato. La scena si è svolta sulla spiaggia durante una giornata di sole.

Doveva essere una bella giornata in spiaggia e invece è stato un sabato tragico quello di un 54enne pugliese che è morto d’infarto dopo aver riportato a riva i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare mosso di Otranto. Gennaro Cagnazzo, originario di Maglie e residente a Sanarica, stava trascorrendo alcune ore al mare con la famiglia nella zona della Castellana, lungo la costa salentina. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due bambini sarebbero stati messi in difficoltà dalle onde e dalla corrente, in una giornata segnata da forti raffiche di vento e condizioni del mare particolarmente insidiose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otranto, dramma in spiaggia: padre muore per salvare i due gemelli

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Salva i due figli gemelli dalle onde, poi si accascia sulla spiaggia e muore a OtrantoUn uomo ha salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni dalle onde sulla spiaggia, riuscendo a portarli in salvo.

Otranto, papà si getta in mare per salvare i figli gemelli e poi muoreUn uomo di 54 anni si è tuffato in mare per salvare i due figli gemelli di 8 anni.

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