Otranto dramma in spiaggia | padre muore per salvare i due gemelli

Da liberoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 54 anni è morto d’infarto mentre tentava di salvare i suoi due figli gemelli di 8 anni, in difficoltà in mare a Otranto. Dopo averli riportati a riva, si è sentito male ed è deceduto. I bambini sono stati recuperati dai bagnini e portati in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a essere salvato. La scena si è svolta sulla spiaggia durante una giornata di sole.

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Doveva essere una bella giornata in spiaggia e invece è stato un sabato tragico quello di un 54enne pugliese che è morto d’infarto dopo aver riportato a riva i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare mosso di Otranto. Gennaro Cagnazzo, originario di Maglie e residente a Sanarica, stava trascorrendo alcune ore al mare con la famiglia nella zona della Castellana, lungo la costa salentina. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due bambini sarebbero stati messi in difficoltà dalle onde e dalla corrente, in una giornata segnata da forti raffiche di vento e condizioni del mare particolarmente insidiose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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