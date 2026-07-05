Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 6 luglio 2026

Notizia in breve

Il 6 luglio 2026, la Luna e i transiti planetari spingono molti segni a concentrarsi sul lavoro e sulla gestione economica, portando a riorganizzare piani e fare chiarezza. La giornata si apre con un’atmosfera di concretezza e dovere, spingendo le persone a impegnarsi maggiormente nel settore professionale e finanziario.