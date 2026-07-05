Oroscopo di Paolo Fox per oggi 5 luglio | voglia di bellezza per la Bilancia domenica di fuoco per l’Ariete
Oggi, l’oroscopo di Paolo Fox segnala una domenica di fuoco per l’Ariete, mentre la Bilancia manifesta una forte voglia di bellezza. Si consiglia di evitare di pensare al lunedì, secondo una teoria che suggerisce che la domenica finisca appena si inizia a pensare al giorno successivo. La giornata si presenta con energie intense per alcuni segni, mentre altri potrebbero sentirsi più orientati alla ricerca di piaceri estetici.
ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 5 luglio! C’è una teoria che dice che la domenica finisca appena inizi a pensare al lunedì. Ecco, oggi prova a non cascarci. Perché il rischio è passare metà giornata a vivere. e l’altra metà a immaginare tutte le cose che dovrai fare domani. Spoiler: domani arriverà comunque. Oggi invece è una di quelle giornate che meritano di essere vissute fino all’ultimo minuto. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 5 luglio 2026, segno per segno. Domenica ha un’energia molto diversa da quella di ieri. Se il sabato ti spingeva a dire sempre sì, oggi il cielo ti invita a scegliere meglio. Non hai bisogno di stare con cinquanta persone, di fare tre aperitivi o di riempire ogni ora della giornata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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