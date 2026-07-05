ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 5 luglio! C’è una teoria che dice che la domenica finisca appena inizi a pensare al lunedì. Ecco, oggi prova a non cascarci. Perché il rischio è passare metà giornata a vivere. e l’altra metà a immaginare tutte le cose che dovrai fare domani. Spoiler: domani arriverà comunque. Oggi invece è una di quelle giornate che meritano di essere vissute fino all’ultimo minuto. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 5 luglio 2026, segno per segno. Domenica ha un’energia molto diversa da quella di ieri. Se il sabato ti spingeva a dire sempre sì, oggi il cielo ti invita a scegliere meglio. Non hai bisogno di stare con cinquanta persone, di fare tre aperitivi o di riempire ogni ora della giornata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 5 luglio: voglia di bellezza per la Bilancia, domenica di fuoco per l’Ariete

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Sabato 4 Luglio 2026: Chi ha le 5 Stelle questo Fine Settimana

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Oggi mi sono svegliato e ho pensato che in televisione c'è gente pagata per leggere l'oroscopo. reddit

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