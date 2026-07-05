Oggi è iniziato a Malta il processo con giuria contro l’imprenditore accusato di aver ordinato l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Il procedimento si svolge davanti al giudice Edwina Grima. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto nel 2017, che ha scosso l’isola. La giuria dovrà decidere sulla responsabilità dell’imputato. L’udienza ha visto la presentazione delle prime testimonianze e delle prove raccolte dalla procura.

Inizio del Processo per l’Omicidio di Daphne Caruana Galizia. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Oggi si è aperto, davanti al giudice Edwina Grima, il processo con giuria a carico dell’imprenditore Yorgen Fenech. Egli è accusato di essere complice nell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, assassinata in un attentato con autobomba nell’ottobre 2017. La selezione della giuria ha richiesto circa cinque ore e si è conclusa con l’assegnazione di nove giurati effettivi e sei supplenti. Fenech, che ha sempre mantenuto la propria innocenza, fu arrestato nel novembre 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Omicidio Caruana Galizia: inizia il processo a Yorgen Fenech a Malta.

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Trial begins for suspected mastermind behind killing of Maltese journalist Daphne Caruana Galizia

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