Oida quando la musica cambia strada Campus fra teatro e crescita personale

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sesta edizione di Oida Campus Orchestra, un campus residenziale rivolto a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, è iniziata. L'evento è promosso dall'Orchestra Instabile di Arezzo e si svolge in collaborazione con i Comuni di Cortona e Sinalunga, insieme a vari sponsor tra cui banche, aziende e associazioni.

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Prende il via la sesta edizione di Oida Campus Orchestra, il campus residenziale promosso da Orchestra Instabile di Arezzo e dedicato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, quest’anno realizzato in collaborazione con il Comune di Cortona, il Comune di Sinalunga, Banca Popolare di Cortona, Estra, Coingas, Miniconf e Soroptimist. Un’edizione particolarmente significativa, che registra il sold out delle iscrizioni e conferma la crescita costante di un progetto nato per accompagnare i giovani musicisti in un percorso di formazione artistica, orchestrale e personale. La sesta edizione porta con sé due importanti novità: per la prima volta il campus si svolge a Sant’Egidio di Cortona, grazie alla collaborazione con il Comune e introduce una classe di teatro, realizzata insieme a Spazio Seme e affidata a Francesco Botti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Al via Oida Campus Orchestra. Percorso formativo per musicistiDal 5 al 10 luglio si svolge la sesta edizione di Oida Campus Orchestra, un campus residenziale dedicato a giovani tra 11 e 16 anni.

Temi più discussi: Oida, quando la musica cambia strada. Campus fra teatro e crescita personale; L’orchestra OIDA compie 10 anni: domenica 12 luglio una grande festa ad Arezzo; Oida Campus al via: sold out per la sesta edizione, tra orchestra, teatro e crescita personale; Al via Oida Campus Orchestra. Percorso formativo per musicisti.

oida quando la musicaOida Campus al via: sold out per la sesta edizione, tra orchestra, teatro e crescita personaleDal 5 al 10 luglio a Sant’Egidio di Cortona il campus residenziale per giovani musicisti e attori, spettacolo finale il 10 luglio al Centro Convegni Sant’Agostino ... msn.com

L’orchestra OIDA compie 10 anni: domenica 12 luglio una grande festa ad ArezzoL’Orchestra Instabile di Arezzo invita tutta la città a festeggiare i suoi primi dieci anni: OIDA suonerà sul palco con tanti amici, musica, ospiti e il concerto dei giovani musicisti di OIDA Campus. korazym.org

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